- Quegli insulti e le botte al giovane senegalese chiamato "sporco negro", hanno provocatoC'è ad esempio chi come Vito Inghilleri afferma che: "l'inciviltà e l'ignoranza di questo paese sta rasentando i limiti della decenza e della civile convivenza, che schifo, da umanista non posso che essere indignato di fronte a tanta barbarie, ma dove abbiamo sbagliato?? La scuola, le istituzioni, la Chiesa, come è stato possibile arrivare a tutto questo? E' evidente che qualcosa non ha funzionato, è ora di agire tornare ad educare" una società che sempre più sta andando alla deriva. Incalza Enza Quartuccio: "La democrazia si perde poco per volta". Per Fabio Davì: "la xenofobia va combattuta, questo é il risultato di tutti le chiacchiere che si sentono sul conto degli extra comunitari e della loro presunta paga giornaliera, ma il valore umano che fine ha fatto? Ormai si sta percorrendo la strada del declino umano, che vergogna, che inciviltà, che amarezza. Esorta Rosetta Iacona: "fermate gli slogan pieni d'odio razzista". Per Chiara Gibilaro: "è sconvolgente : questa è mancanza di rispetto per la persona". Ma nel coro di solidarietà vi sono anche voci stonate. Sbotta Filippo Giangrande: "Il ragazzo di colore va difeso? E a me che un mese fa mi hanno puntato il coltello e fregato il telefono chi mi ha difeso? Se ne devono andare tutti a casa".