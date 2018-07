PALERMO- Da domani alcuni lavoratori della formazione professionale - Lavoratori Liberi ex Sportelli Multifunzionali, Usb, Gli irriducibili della formazione professionale e Cobas - riprenderanno lo sciopero della fame, in piazza Indipendenza, a Palermo. È previsto un sit-in permanente, dal titolo "Mani bianche", "per dire basta - dice lo slogan - a questa gestione della formazione che, negli ultimi anni, ha portato al licenziamento di migliaia di persone". L'appuntamento è alle 9 in piazza Indipendenza.I lavoratori che scenderanno in piazza contestano soprattutto. Una delegazione di lavoratori qualche settimana fae in occasione della nuova protesta gli hanno scritto per chiedergli di intervenire tempestivamente: "Caro ministro Di Maio, le scriviamo a seguito dell’incontro con una delegazione di ex lavoratori, nel quale si è affrontato il grave problema della perdita di lavoro di migliaia di operatori del bacino della Formazione Professionale e delle Politiche Attive del Lavoro in Sicilia, dove era stata individuata come soluzione l'istituzione di un 'Tavolo di Confronto Nazionale' per risolvere la gravissima situazione del comparto formativo siciliano. Questa ipotesi, di un intervento da parte del governo nazionale, ha indotto le istituzioni regionali siciliane ad una brusca e nefasta accelerazione per evitare di essere esautorate".