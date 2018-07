PALERMO - Discariche abusive, erbacce sui marciapiedi, cassonetti non svuotati, campane della differenziata stracolme, strade senza asfalto, alberi non potati. “A Borgo Nuovo, al Cep o a Cruillas si assiste alle stesse scene – dice il capogruppo del Mov139 al consiglio comunale di Palermo, Sandro Terrani – così come a Brancaccio o Falsomiele. Le periferie sembrano una terra di nessuno, per questo la prossima settimana incontrerò il sindaco Orlando, a cui chiederò l’immediata convocazione dei vertici delle partecipate. Non è possibile continuare così, bisogna intervenire a tutela anche della salute dei cittadini: spesso, infatti, i cumuli di rifiuti vengono incendiati emanando diossina. Se Palermo si è trasformata nelle sue zone più centrali, le periferie restano abbandonate”.