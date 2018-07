AGRIGENTO - "Questa mattina, in assenza dei controlli, sono tornati gli ombrelloni conficcati nella marna bianca della Scala dei Turchi". La denuncia arriva dall'associazione "Mare Amico" di Agrigento. "Questo succede perché - prosegue una nota dell'associazione - i controlli sono scarsi (ci sono pochi operatori, mal pagati, i controlli iniziano in tarda mattinata, terminano presto nel pomeriggio e i controllori sono molto flessibili). Il regolamento prevede multe salate per i trasgressori, ma non ci risulta che siano mai state fatte. La Scala dei Turchi merita sicuramente un miglior trattamento ed una più grande attenzione".