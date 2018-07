E' una delle disavventure di chi si reca sulla spiaggia di Mondello o a Capo Gallo, una delle aree maggiormente prese d'assalto dai posteggiatori abusivi. L'incubo, come ogni estate, torna puntuale nella borgata marinara, dalle prime ore del mattino fino a notte fonda.Tra la zona di Valdesi, l'Addaura e Partanna Mondello, si contano quasi trenta posteggiatori: un esercito munito di fischietto pronto ad avvicinare gli automobilisti pretendendo da uno a quattro euro, il massimo della cifra segnalato dagli utenti in via Piano Gallo."Gli insulti non mancano mai - spiega un uomo appena sceso dalla propria auto con i suoi due bambini - ma non possiamo ogni giorno pagare questa gente, è un vero e proprio pizzo". "L'altro giorno sono stato aggredito da uno dei parcheggiatori in viale Regina Elena - aggiunge un giovane -. Avevo appena parcheggiato la mia Smart vicino ad un ristorante, voleva pagassi due euro. Mi sono rifiutato categoricamente, lui mi ha detto che in caso di danni all'auto non avrebbe avuto alcuna responsabilità. Al mio ritorno ho trovato lo specchietto laterale danneggiato, ma dell'abusivo nessuna traccia".Si prosegue in via Saline, dove nonostante la presenza delle strisce blu, tre abusivi chiedono l'obolo agli automobilisti e, si raggiunge il culmine, dalle parti di piazza Caboto. Intorno a mezzogiorno, si contano sei posteggiatori.. "Sono sempre gli stessi, non hanno paura di niente - dice il titolare di un bar a pochi metri dalla spiaggi libera -. E' un problema che ormai ci affligge da anni e che complica il nostro lavoro enormemente. I nostri clienti si lamentano, ma noi non possiamo fare nulla. Sono necessari provvedimenti più severi, perché l'esercito dei parcheggiatori non si arrenderà di certo con una multa".