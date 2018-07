Prima edizione di "R... ESTATE A TROINA"

, che a partire da martedì 31 luglio si protrarranno fino a domenica 2 settembre prossimo, prende il via la prima edizione diil ricco e variegato cartellone di eventi per i troinesi e i turisti che trascorreranno o faranno tappa in città nel mese di agosto.e il budget limitato – spiega il neo assessore al turismo e allo spettacolo Stefano Giambirtone - , quello che presentiamo è un programma molto ricco, ambizioso, innovativo, di alto livello culturale e artistico, che punta a soddisfare le aspettative di tutti. Grazie alla collaborazione con diverse associazioni del territorio, abbiamo inoltre deciso di suddividere gli eventi per differenti aree tematiche, coinvolgendo tutte le zone della città fino ai Nebrodi e all'Ancipa".animeranno dunque tutta la città, dalla parte più antica, con una serie di cortometraggi nelle piccole e suggestive piazze del centro storico, passando per diversi appuntamenti teatrali e musicali, fino ai Nebrodi e all'Ancipa, con giornate di canoa, yoga, escursioni e campeggi., al Villaggio Cristo Redentore, la "Notte di San Lorenzo" tra musica, arte e gastronomia e il 12 agosto, in piazza Falcone e Borsellino, il "Troina Folk e BeerFest" con il concerto della giovane band troinese "I Figli dell'Officina".Torna la grande musica d'autore in piazza Giacomo Matteotti con Roberto Vecchioni il 14 e i Kunsertu il 15 agosto, mentre per la prima volta mercoledì 8, alla "Radura di Maria" del Villaggio Cristo Redentore, sarà possibile assistere alla rappresentazione classica di "Edipo a Colono", a cura del prestigioso "Istituto Nazionale del Dramma Antico"."Nuovi Argonauti, omaggio a padre Ferlauto", in esposizione al centro polivalente "Peppino Impastato" fino al 26 agosto, le "Passeggiate normanne" per scoprire le bellezze del centro storico e l'apertura alla città, martedì 31 luglio, del cantiere degli scavi archeologici dell'Università degli Studi di Messina nell'area della "Catena", in presenza dell'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Sebastiano Tusa.– prosegue l'assessore Giambirtone - , sarà quello di migliorarci, aprendo sempre più al coinvolgimento e alla collaborazione di tutti e alzando sempre più il livello dell'offerta artistica e culturale, con l'obiettivo di far diventare Troina centro dell'estate provinciale e non solo".