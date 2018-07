PALERMO - “Lungo la costa sud di Palermo, in più punti, i cittadini segnalano la presenza di accampamenti abusivi di Rom ma anche di italiani: camper, roulotte e perfino tende che ospitano persone non autorizzate e al di fuori di ogni controllo. Ho inviato una nota al sindaco, al comandante dei vigili e alla Capitaneria di porto perché si intervenga prontamente, sgomberando e controllando maggiormente il territorio, a tutela della sicurezza e del decoro”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv.