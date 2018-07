L'uomo è stato anche denunciato per estorsione. Il quarantenne, che ha problemi di dipendenza da farmaci e trascorsi da tossicodipendente, ha prima minacciato ed inveito contro padre e madre per poi scagliarsi contro mobili e suppellettili. I poliziotti l'hanno trovato fuori di sé, a torso nudo e con una grossa pietra in mano con cui colpiva la veranda. I genitori, in preda al panico, si erano chiusi dentro casa.(ANSA).