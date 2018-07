AGRIGENTO - La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti sulla morte di una donna di 63 anni morta il 24 luglio scorso nel locale ospedale dopo un intervento di drenaggio. Il fascicolo, come atto dovuto, è stato aperto dopo la denuncia dei familiari della donna, assistiti da legali dello Studio 3A, che lo rendono noto.Il sostituto procuratore Emiliana Busto ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e l'autopsia sulla salma: l'incarico è stato conferito medico legale Giuseppe Ragazzi. I risultati dell'esame autoptico, che sarà effettuato martedì, a partire dalle 9, nell'obitorio dell'ospedale San Giovanni di Dio, potranno dare una prima risposta alla cause del decesso.