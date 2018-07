Ancora un caso di odio razziale in Italia. Questa volta a Moncalieri, in provincia di Torino. E adesso rischia di non partecipare agli Europei di atletica Daisy Osakue. La primatista italiana under 23 di lancio del disco, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita in pieno volto da un uovo lanciato da un'auto in corsa, nella notte a Moncalieri.Trasportata all'ospedale Oftalmico di Torino, ha riportato una lesione alla cornea e dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio dell'uovo. Gli aggressori sono ricercati dai Carabinieri, secondo cui l'azione non è riconducibile a motivi razziali.