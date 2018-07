Dal Grande Fratello Vip alle spiaggia della Sicilia. La bella Cecilia Rodriguez si trova nell’isola e ha scelto la provincia di Trapani per alcuni giorni di mare, con un soggiorno alla Tonnara di Bonagia. Nel paese è caccia al selfie con la modella, che in questi giorni è al centro del gossip: pare che sia incinta di Ignazio Moser, il figlio del ciclista conosciuto proprio durante il GF, e per il quale ha lasciato lo storico fidanzato, Francesco Monte.Intanto alla Tonnara di Bonagia non vi è traccia del nuovo fidanzato. La struttura, che da quest’anno è in gestione diretta del gruppo Bulgarella, nel frattempo si gode la presenza della bellissima sorella di Belen.