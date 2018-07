. Con una nota datata 25 luglio, l’assessorato alle Autonomie locali ha deciso di sostituirsi a quegli enti locali (62 su 82 nella sola area metropolitana di Palermo) che, nonostante il termine ultimo del 30 aprile, non hanno ancora esitato i documenti contabili riferiti all’anno scorso. Un adempimento previsto dalla normativa ma che, sempre più spesso, viene disatteso.di sollecitare Palazzo delle Aquile e, in caso estremo, di sostituirsi alla giunta e al consiglio, dal momento che lo schema è stato redatto dagli uffici ma non risulta ancora approvato nemmeno da sindaco e assessori.– Il commissariamento non è certo una novità, visto che ne avevo paventato il rischio più volte in consiglio comunale a seguito di alcune note della Regione. Da settimane segnaliamo il forte ritardo con cui questa amministrazione approva i documenti contabili, anche in riferimento al bilancio di previsione 2018 per cui verremo nuovamente commissariati. La città è ostaggio della paralisi della giunta e dell’effetto ‘passerella’ del sindaco, che ormai è diventata un’attività esclusiva”.Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bompietro, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Castelbuono, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Ficarazzi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Montelepre, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati.