e promosso dall’assessore al turismo, eventi di richiamo e attività produttive, Simone Lazzara.Non si è trattato di un semplice contest, a cui hanno partecipato 150 elaborati provenienti da tutta Italia, ma di un vero e proprio momento di confronto sulla comunicazione integrata per gli esperti del settore e per coloro che lavorano nel mondo della ricezione turistica, oggi sempre più competitivo.Il vincitore si chiama Gaetano Scancarello, 30 anni, di Geraci Siculo, grafico pubblicitario nel reparto Marketing di “Aeroviaggi”.Il brand primo classificato, mira al rafforzamento dell’immagine di Cefalù come città turistica e del suo comprensorio territoriale, valorizzando le risorse culturali, paesaggistiche, architettoniche, storiche, materiali e immateriali, con forti specificità locali.La commissione esaminatrice è stata formata dal professore Salvatore Limuti, presidente del premio Agorà, dal professore Dario Russo, coordinatore del corso di studi di design al Dipartimento di Architettura di Palermo, da Giovanna Cirino, giornalista di “I love Sicilia “, Salvatore Di Giorgi, presidente di Cefalú Hosts e Francesco Randone, consigliere di Federalberghi Palermo. I giurati si sono riuniti alle ore 10:00 del 17 luglio 2018, per la valutazione di 150 elaborati, che sono stati presentati sia con supporto cartaceo, sia web.