PALERMO - “Via Monte San Calogero, a Palermo, è un pericolo per la viabilità e, in queste condizioni, meglio chiuderla al transito veicolare”. Lo scrive, in una nota inviata all’assessore alla Mobilità e al comando della Polizia municipale, il consigliere comunale di Sinistra Comune Marcello Susinno. “Il pericolo è evidente – spiega il consigliere - percorrere questa strada è davvero insidioso per effetto di una di quelle annose problematiche ‘congiunte’ di manutenzione stradale e del verde pubblico con cui si determina la presenza di dossi naturali e avvallamenti, con l’idea di una sede stradale che sembra voglia esplodere per la pressione delle radici degli alberi. Non era difficile immaginare che il precedente intervento, che avevo più volte sollecitato, di sistemazione della strada fosse destinato a ripresentarsi in tempi brevi, determinando così di fatto uno sperpero di risorse pubbliche per soluzioni provvisorie”.