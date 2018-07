Insomma un clima di tutti contro tutti in cui Orlando deve giocare la sua partita sia sul fronte interno che su quello regionale, mentre la città prova a vincere l’eterna sfida dei rifiuti.

per portare all’estero i rifiuti. Si allarga il terreno dello scontro fra il governo regionale di Nello Musumeci e il comune di Palermo guidato da Leoluca Orlando, che è anche presidente dell’Anci isolana.si è arrivati perfino a un pronunciamento del Tar: da un lato il Professore, che ha gridato vittoria per aver ottenuto la sospensiva sulla decadenza dei sindaci che non portano i rifiuti all’estero, dall’altro il governatore che ha annunciato comunque, così come consentito dalla stessa ordinanza, l’invio dei commissari in tutti gli enti locali che non raggiungono apprezzabili livelli di differenziata, tra cui per l’appunto il capoluogo. ha inviato i commissari in 62 comuni su 82 dell’area metropolitana di Palermo , tra cui la città di Orlando: un atto dovuto, visto che non è stato rispettato il termine del 30 aprile per l’approvazione dei bilanci riferiti al 2017, e che si ripete quasi ciclicamente.nella predisposizione del documento – dice il primo cittadino in un comunicato - Questo perché, dopo la svolta legata alla approvazione del consolidato, vogliamo un bilancio con numeri certi e corretti e, soprattutto, per quanto riguarda i conti delle partecipate, non vada incontro a critiche e rilievi da parte della Corte dei Conti come avvenuto per altri enti”. Un riferimento neanche troppo velato alla Regione che lo scorso 30 aprile ha approvato il suo consuntivo, ma senza i dati di gran parte delle sue partecipate. Insomma, dicono da Palazzo delle Aquile, il ritardo è dovuto alla volontà di fare un lavoro migliore di quello della Regione che si è beccata i rimbrotti della magistratura contabile in fase di giudizio di parifica per il rendiconto 2017.non arrivano solo dalle opposizioni ma anche dalla stessa maggioranza, malgrado in quest’ultimo caso l’obiettivo sia l’assessore Antonio Gentile che ha assicurato il voto sul bilancio in giunta per giovedì.così come da me preannunciato in consiglio”, attacca. E separla di “fallimento nella gestione dei rifiuti, con la città ormai sommersa dall’immondizia” e di “dimostrazione di come il sindaco e i suoi assessori non sono capaci di provvedere anche alla sola e semplice ordinaria amministrazione”, riferendosi ai bilanci,la butta sull’ironia: “Sarà per il caldo o perché distratta da Manifesta o da Palermo Capitale della Cultura, ma l'Amministrazione comunale di Palermo continua pericolosamente a dormire – dicono i consiglieri pentastellati - Siamo davanti a un'enorme incapacità e mancanza di visione e programmazione. Purtroppo le sorti della città sono in mano a un sindaco che non ha idea di come sistemare i danni da lui stesso creati in questi anni. E' però offensivo continuare a vedere Orlando in giro per la città, come se nulla fosse, allegro e spensierato, mentre inaugura i suoi quotidiani eventi di propaganda, e mentre racconta ai cittadini che 'va tutto bene', al posto di saperlo al lavoro nel suo ufficio o magari in Aula dove non si presenta da mesi".che a settembre dovrà affrontare la partita del rimpasto. “Non è comprensibile il ritardo nell'approvazione del documento, con una conseguenza tanto grave come il commissariamento – dicono i consiglieri di Sinistra Comune- Eravamo certi che, dopo il bilancio consolidato, il consuntivo fosse stato già predisposto e dunque pronto per la discussione in Aula. Bisogna impedire che un atto così importante venga approvato dal commissario; pertanto chiediamo l'immediato intervento dell'assessore Gentile”.– attacca il capogruppo del Pd– e il commissariamento è un fatto gravissimo. L'assessore, che convocheremo in commissione immediatamente, porti in Aula i documenti al più presto: non possiamo più attendere". “Serve una giunta più snella e operativa – dice il capogruppo del Mov139– L’assessore Gentile non ha presentato niente alla commissione, nonostante i nostri solleciti. Serve un rilancio dell’azione amministrativa”.