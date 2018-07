Avvenimenti previsti per lunedì, 30 luglio, in Sicilia.1) PALERMO - Club Alpino Siciliano di via Paolo Paternostro 43, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione del festival internazionale "Alturestival 2018" che si terrà dal 4 agosto al 16 settembre, tra il Castellaccio di Monreale, San Martino delle Scale, Piano Battaglia e alcuni dei luoghi più rappresentativi del Club Alpino Siciliano.2) CATANIA - Municipio, sala Bellini, ore 11:15 Il sindaco Salvo Pogliese, l'Ad di Invitalia, Domenico Arcuri, e il presidente di St Italia, Carlo Ferro, presentano il progetto di sviluppo ammesso da Invitalia per il sito di Catania della multinazionale di microelettronica. Partecipano anche il rettore, Francesco Basile, e i vertici del Cnr.3) MESSINA - Il Castello di Sancio Panza, ore 20:45 Spettacolo "Fidelity Card", scritto e interpretato da Nella Tirante, con la regia di Roberto Zorn Bonaventura, che ha vinto il premio "Teatri del Sacro" 2017, nell'ambito della rassegna "Il Cortile &ndash Teatro Festival".(ANSA).