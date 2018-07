grazie a un nuovo campo di inumazione da 200 posti. La Quarta commissione del consiglio comunale, presieduta da Gianluca Inzerillo (Sicilia Futura), ha infatti effettuato un sopralluogo al camposanto di Vergine Maria che vive una delle sue tante emergenze: in deposito, infatti, ci sono ben 137 salme che attendono di ricevere una sistemazione definitiva.in tempi rapidi – spiega Inzerillo – ma, durante la visita ispettiva, ci siamo resi conto che i lavori erano ancora fermi”. A mancare infatti era uno escavatore che, per un disguido tra uffici, non era mai arrivato al cimitero per entrare in azione. “Abbiamo segnalato il problema al vicesindaco Marino e al dirigente Musacchia – continua Inzerillo – Ci hanno assicurato che il mezzo, di proprietà del Coime, sarà presto disponibile”.. “Per il resto dell’estate potremo stare tranquilli – dice il responsabile degli impianti cimiteriali, Cosimo De Roberto – anche se l’emergenza è sempre dietro l’angolo. Per il momento la situazione del cimitero è normale, cosa che in passato era una vera eccezione”.