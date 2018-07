Partinico e Borgetto sono l'epicentro di un grave episodio di "caporalato" scoperto dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura per i minorenni.

PALERMO - Dodici euro al giorno per spaccarsi la schiena nelle campagne in provincia di Palermo. Altrettanti per lavorare in pizzeria. Otto imprenditori siciliani avrebbero sfruttato diversi migranti minorenni giunti in Sicilia non accompagnati.Per tutti gli imprenditori è scattata una misura interdittiva dal giudice per le indagini preliminari Guglielmo Nicastro. Stessa cosa per i gestori della cooperativa New River di Borgetto che aveva ricevuto in affidamento i minorenni ed invece si sarebbe trasformato in un centro per l'impiego in nero dei ragazzini di 16 e 17 anni.Ecco le persone e le attività coinvolte: Vincenzo Alduina, titolare della pizzeria La Sorgente di Borgetto; Giuseppe Criminisi, psicologo di Agrigento e responsabile della comunità New River; Giuseppe Mario Di Bella, agricoltore di Partinico; Francesco Lo Baido, agricoltore pure lui di Partinico, così come Pietro Lo Baido; Antonino Lombardo, titolare dell’immobile che ospita la comunità New River; Maria Teresa Lombardo, proprietario della pizzeria New River di Borgetto, e Andrea Carmelo Meli, di Caltanissetta, amministratore della coop EsseQuadro che gestisce la comunità New River.Le indagini sono partite da una segnalazione sulle pessime condizioni igienico sanitarie della struttura che ospitava i minorenni. A quel punto gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei ragazzini, tutti impauriti per le condizioni che erano costretti a subire. Per andare al lavoro dovevano percorrere più di un chilometro lungo la statale con gravi rischi per la loro incolumità. L'episodio più grave è accaduto ad un minorenne che mentre lavorava si è bruciato la mano. Al pronto soccorso però era stato obbligato a mentire sulla reale causa della ferita. La comunità, gestita da una società fiorentina, è stata chiusa e gli ospiti trasferiti altrove.