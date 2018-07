CALATAFIMI SEGESTA (TRAPANI) - Un incendio di macchia mediterranea è in corso dalle 13,30 circa vicino al parco Elimi, a Calatafimi Segesta, non molto distante dallo svincolo per l'A29 e il parco archeologico. Per lo spegnimento del rogo stanno lavorando i forestali e quattro squadre dei vigili del fuoco: due provenienti da Trapani, una da Alcamo e una dal distaccamento volontari di Salemi.Le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni e il fumo ha invaso alcune strade. Sul posto pure i vigili urbani.Una trentina gli incendi, in parte di alberi e macchia mediterranea e in parte di sterpaglie, che da stamani sono stati chiamati a fronteggiare i vigili del fuoco in tutta la provincia di Trapani. Una dozzina sono ancora in corso.