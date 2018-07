Morte per sospetta meningite all'ospedale Brotzu di Cagliari. La vittima è un uomo di 34 anni di Santadi, nel Sulcis, Alessandro Carruana. Era tetraplegico da dieci anni in seguito ad un incidente stradale.Il giovane sabato sera era stato trasportato all'ospedale Sirai di Carbonia perché accusava problemi cardiaci. I medici, dopo i primi accertamenti, hanno riscontrato sintomi simili a quelli della meningite, decidendo l'immediato trasferimento al Brotzu, il principale nosocomio sardo. Gli specialisti hanno sottoposto Carruana a una Tac e ad altri accertamenti, ma poche ore dopo il suo cuore ha smesso di battere.In questi casi - una volta accertata la causa della morte - e' prevista una profilassi antibiotica per familiari e amici, oltre che per tutte le persone che sono state in stretto contato con la persona deceduta.