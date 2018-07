MESSINA - Un acquisto "VIP" per il Città di Messina. La formazione giallorossa, neopromossa per la prima storica volta nel campionato di serie D, ha annunciato l'ingaggio di Luis Fabian Galesio. Si tratta di un attaccante argentino nato nel 1993, che ha superato in maniera brillante il periodo di prova effettuata prima della partenza per il ritiro. Ma a far chiacchierare è la storia privata di Galesio, fidanzato della sorella di Mauro Icardi, centravanti nonchè capitano dell'Inter.Questo il comunicato del Città di Messina: "La SSD Città di Messina comunica l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Luis Fabiàn Galesio. Galesio, attaccante argentino classe 1993, dopo il periodo di prova effettuato nel pre-ritiro di Mili Marina, ha firmato il contratto che lo legherà alla Società giallorossa nell’imminente Stagione di Serie D".