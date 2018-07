E' stata l'ennesima notte di incendi per i vigili del fuoco, intervenuti da un capo all'altro della città e della provincia.ad andare a fuoco l'auto del custode della struttura, che ha lanciato l'allarme. Sul posto i pompieri che hanno evitato il peggio, non si esclude la matrice dolosa del rogo.. Due persone sono state soccorse dai vigili del fuoco, dalla polizia e dal 118 e sono state trasportate al Policlinico perché intossicate.Il fuoco è divampato anche nelle zone di Caccamo - dalle parti di Monte San Calogero - e Ciminna, in cui è stato chiesto l'intervento di un mezzo aereo. In azione anche gli uomini della Forestale. Nuovo incendio, stanotte, anche a San Martino delle Scale, dove i pompieri sono intervenuti poco dopo le 21, per terminare il massiccio intervento dopo tre ore circa.