Fra i motivi di apprezzamento che hanno portato il governo regionale al finanziamento, è indicato il fatto che “sono tante le iniziative e gli eventi, molti dei quali di respiro internazionale, che proiettano la Sicilia verso i grandi temi della nostra epoca,il cambiamento climatico, i diritti della persona, i rapporti fra i popoli e gli stati e molto di questo, proprio perché il progetto resterà oltre il 2018. Inoltre la Giunta ritiene che l’ “ampliamento dell’offerta culturale della manifestazione produrrà evidenti funzioni di volano culturale ed economico intese come generatore di ricchezza, di opportunità di lavoro e di crescita di produttività”.

I fondi stanziati dalla giunta regionale saranno erogati dall'assessorato regionale al Turismo e si sommano a quelli che sono stati impiegati dal ministero dei Beni culturali e del Turismo.Oggi la giunta stanzia i fondi per partecipare agli investimenti per i progetti che hanno reso il capoluogo siciliano capitale culturale italiana per il 2018., iniziative e per la creazione un sistema integrato dell’offerta turistica e culturale. Nella delibera non sono specificati ulteriori aspetti. Adesso un tavolo fra il Comune di Palermo, l'assessorato regionale al Turismo e la Fondazione Sant’Elia programmerà gli eventi e stabilirà come usare le risorse. La gestione e la rendicontazione sarà in capo alla Fondazione Sant’Elia.