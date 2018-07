. E' successo stamattina in piazza Sturzo, a pochi metri dall'ufficio postale. La giovane ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo robusto, alto almeno un metro e ottanta.Le ricerche sono partite subito, gli agenti hanno passato al setaccio tutta la zona, ma nonostante la fuga a piedi, l'uomo ha fatto perdere le proprie tracce nel giro di pochi minuti.In quel caso il molestatore, prima di essere rintracciato e arrestato dalla polizia, ha rischiato di essere linciato dalla folla. E' stato infatti inseguito dai familiari della vittima e costretto a rifugiarsi nella sua abitazione dell'Albergheria. Da lì è poi uscito ammanettato dagli agenti.Quattro i casi che si sono registrati negli ultimi mesi, compreso quello di una studentessa, palpeggiata tra i vicoli di Ballarò mentre si recava a scuola. Ma c'era anche chi entrava in azione sugli autobus.Sul mezzo dell'Amat, a partire dal 2014 erano state prese di mira alcune donne, tutte avevano segnalato quell'uomo che entrava in azione approfittando della folla sui bus.