ammessi con preferenza quelli che hanno un diploma di laurea in Discipline dello Spettacolo, in Comunicazione, in Lettere e Filosofia, o in Lingue e letterature straniere. Inoltre, bisogna conoscere l’italiano e dimostrare di conoscere sufficientemente l’inglese. Dei dodici ammessi ai corsi, dieci devono essere cittadini dell’Ue mentre due possono essere cittadini extracomunitari.

(Centro sperimentale di cinematografia), la prestigiosa scuola che forma cineasti e che a Palermo si occupa di istruire giovani documentaristi. I posti disponibili per sede siciliana sono dodici. Nel resto d’Italia, fra Roma e Milano, i posti sono novanta.Bisogna essere diplomati alla scuola superiore e vengonoNella documentazione occorre, poi presentare un testo di massimo due cartelle (4mila battute) in cui si esprima la propria visione del cinema e un testo che descriva in tre cartelle e massimo otto fotografie un soggetto originale per un documentario. Inoltre, si dovrà caricare un cortometraggio di massimo dieci minuti completo di sinossi e di testi che ne illustrino le scelte di regia e i costi. Infine, è necessario pagare un contributo di cinquanta euro per le spese d’istruttoria della pratica.Alla fine saranno selezionati venti aspiranti allievi che svolgeranno un corso di quindici settimane. Al termine del corso di base saranno scelti i dodici allievi che per tre anni studieranno per diventare documentaristi. Il corso di base costa novecento euro più duecento euro di deposito cauzionale che gli alunni devono versare per garantire la buona conservazione delle apparecchiature in dotazione. Gli ammessi dovranno poi pagare le ulteriori rate per completare l’iscrizione.oltre che nei contesti cinematografici, anche a livello istituzionale. Infatti, nel Documento di economia e finanza regionale, la Regione ha previsto di stanziare per i prossimi tre anni di un milione e mezzo di euro per finanziare l’alta formazione del Csc.Fra gli allievi della Scuola di Documentario si possono annoverare Giovanni Totaro autore di “Happy Winter” (presentato all'ultimo Festival del Cinema di Venezia e girato integralmente sulla spiaggia di Mondello, a Palermo) e Davide Gambino (che ha diverse coproduzioni internazionali, fra Germania, Belgio e Stati Uniti).