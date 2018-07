Finisce così di nuovo nei guai un palermitano di 43 anni che stanotte è finito su alcune auto parcheggiate, in via Leonardo da Vinci. L'incidente è avvenuto intorno alle 3, l'uomo si trovava a bordo di una Citroen di cui ha perso il controllo.Tre i mezzi gravemente danneggiati dall'impatto. Erano regolarmente in sosta quando l'automobilista è uscito fuori strada.A scontrarsi un'auto e uno scooter, il centauro è stato scaraventato per terra ed è rimasto ferito. Sul posto, anche in questo caso, sono arrivati gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale.