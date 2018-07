L’analisi delle violazioni mostra un trend in aumento nella zona più caotica, Mondello, in cui sono state registrate 43 autovetture in sosta irregolare a fronte delle 28 sanzionate la settimana scorsa, seguita dal Lungomare Cristoforo Colombo con altre 13, in diminuzione rispetto alle 19 dello scorso weekend. Dall’inizio del potenziamento del servizio nelle borgate marinare predisposto dal Comandante Gabriele Marchese, ammontano a 368 le sanzioni elevate con apparecchiatura street control per il contrasto alla sosta selvaggia.

La pattuglia munita di apparecchiatura Street control ha rilevato diverse irregolarità nei parcheggi delle autovetture che minacciavano la fluidità viabilistica, già compromessa nei mesi estivi per l’aumento delle autovetture in circolazione nei posti adiacenti al mare.