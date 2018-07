Volotea, che a Palermo ha una delle sue basi operative, ha creato presso lo scalo 50 posti di lavoro con personale assunto a livello locale. Quest’anno sono state aggiunte alla programmazione 6 nuove destinazioni e a Palermo, con 25 collegamenti - 19 dei quali operati in esclusiva - Volotea è prima per numero di mete raggiungibili. Inoltre, nei primi 6 mesi del 2018 (gennaio – giugno), Volotea ha registrato presso lo scalo siciliano un tasso di raccomandazione del 90%, un load factor del 93% e un tasso di puntualità del 80%. Durante i primi sei mesi dell’anno Volotea ha, inoltre, trasportato da e per Palermo più di 268.000 passeggeri.

Dario, studente di 22 anni della Facoltà di Statistica all’università degli Studi di Palermo in partenza per la Croazia con degli amici, è il secondo milionesimo passeggero Volotea al Falcone Borsellino e ha ricevuto un premio davvero speciale, un anno di voli gratuiti su tutte le rotte Volotea in partenza da Palermo: Ancona (novità 2018), Bari, Genova, Napoli, Olbia, Torino, Venezia e Verona in Italia, Bordeaux, Lione (novità 2018), Nantes, Nizza, Strasburgo e Tolosa in Francia, Bilbao (novità 2018), Ibiza, Malaga, Palma di Maiorca in Spagna, Spalato (novità 2018) in Croazia, Atene, Corfù, Creta, Rodi (novità 2018), Santorini e Zante (novità 2018) in Grecia. è il secondo milionesimo passeggero Volotea al Falcone Borsellino e ha ricevuto un premio davvero speciale, un anno di voli gratuiti su tutte le rotte Volotea in partenza da Palermo: Ancona (novità 2018), Bari, Genova, Napoli, Olbia, Torino, Venezia e Verona in Italia, Bordeaux, Lione (novità 2018), Nantes, Nizza, Strasburgo e Tolosa in Francia, Bilbao (novità 2018), Ibiza, Malaga, Palma di Maiorca in Spagna, Spalato (novità 2018) in Croazia, Atene, Corfù, Creta, Rodi (novità 2018), Santorini e Zante (novità 2018) in Grecia.

Un traguardo importante che Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, e Natale Chieppa, Direttore Generale dell’Aeroporto di Palermo, hanno festeggiato oggi, premiando il fortunato passeggero, Dario Genovese.dove, per l’estate, offriamo più di 500.000 posti in vendita - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -. Abbiamo raggiunto nel capoluogo siciliano un importante risultato che premia la nostra strategia di operare collegamenti comodi, veloci e diretti dallo scalo verso un ventaglio di destinazioni ampio e diversificato”.- ha commentato Fabio Giambrone, presidente della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino - E c’è anche sintonia e intesa su quanto sarà fatto nel prossimo futuro, con nuovi collegamenti internazionali e con l’incremento dei movimenti da e per il nostro scalo aereo”.