Un bambino di 9 anni ha rischiato di morire risucchiato dal sistema di aspirazione della piscina al campeggio "Park Mar" di Borgio Verezzi, nel Savonese. Quella che in pochi attimi poteva diventare una tragedia è stata sventata dall'intervento tempestivo del bagnino e di una coppia di infermieri di Pavia che si trovavano in vacanza nel camping.Come riporta La Provincia Pavese, uno degli infermieri ha raccontato di aver sentito gridare "aiuto, ma inizialmente pensavamo a un gioco. Eppure le voci erano concitate, così siamo corsi verso la piscina. Avevano appena tirato fuori il bambino. Era in arresto cardiaco, abbiamo praticato tre cicli di rianimazione cardiopolmonare e si è svegliato".Il piccolo, rimasto sott'acqua per diversi secondi, è stato successivamente trasportato in ospedale per degli accertamenti e la piscina è stata sottoposta a sequestro dai carabinieri.