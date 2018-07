Lo ha annunciato Gaetano Panzera, liquidatore giudiziale della società, messinese. Le domande potranno essere presentate dalle 9 del 14 settembre alle 18 del giorno dopo. Prezzo a base d'asta 15 milioni 256 mila euro oltre iva, con rilancio minimo di 100 mila euro. Con la cessione dello storico stabilimento - scrive la Gazzetta del Sud - si metterà così definitivamente un punto al lunghissimo legame tra Messina e Birra Messina.Inizialmente portava il nome di Birra Trinacria e solo successivamente il nome fu modificato in "Messina-birra di Sicilia". Nel 1988 la società messinese fu acquisita dalla Dreher spa di Milano, nel frattempo divenuta Heineken Italia. Nel 2007 Heineken produce Birra Messina altrove mentre lo stabilimento torna ai Faranda che attraverso la Triscele Srl assorbono tutte le maestranze salvando l'attività, la struttura e soprattutto un percorso aziendale e d'identità. I marchi Birra del Sole e "Patruni e Sutta" guadagnano in fretta consensi, ma la rinascita dura poco. L'azienda viene posta in liquidazione nel 2012 e i 41 lavoratori licenziati. Successivamente 15 di loro sono ripartiti fondando il Birrificio Messina, i cui prodotti oggi stanno conquistando fette di mercato sempre più consistenti. (ANSA).