PALERMO - Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha designato i due componenti della Commissione paritetica per le norme di attuazione della Regione, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto. Si tratta dei professori Enrico La Loggia di Palermo e Felice Giuffrè di Catania. Gli altri due componenti saranno indicati dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, che procederà anche alla firma del decreto per la ricomposizione della Commissione. (ANSA).