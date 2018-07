da parte della Regione continuano a mandare in fibrillazione la politica palermitana. Ieri è stata la volta della polemica tra Orlando e il governo Musumeci, oltre che delle bordate delle opposizioni ma anche della maggioranza di Sala delle Lapidi.per domani, dell’assessore al Bilancio Gentile Antonino, del Ragioniere Generale e del Vicesindaco Sergio Marino – dicono Giulio Tantillo e Mimmo Russo - L’Amministrazione dovrà spiegare all’Aula i motivi del ritardo sia del Consuntivo che del previsionale e dare tempi certi per dotare la città dello strumento finanziario che, ad oggi, produce ritardi nei pagamenti alle associazioni, agli imprenditori e ai tanti cittadini che attendono a vario titolo somme per l’assistenza e i servizi alle persone. Il tempo dell’opposizione responsabile volge al termine: la città soffre e l’opposizione ha il compito e il dovere di porre rimedi ai tanti disagi quotidiani, che ormai sembrano quasi la normalità del vivere dei palermitani. Chiediamo un radicale cambiamento della Giunta con scelte per competenza e non per appartenenza politica, diciamo un secco no alle aziende che non riescono a dare servizi efficienti e chiediamo altresì una valutazione di merito sui tanti dirigenti, funzionari e dipendenti che lavorano con grande difficoltà e con spirito di servizio”.approderà in consiglio comunale, presumibilmente, tra fine agosto e inizio settembre - dicono Dario Chinnici del Pd e Tony Sala di Palermo 2022 - Siamo certi che le forze politiche di Sala delle Lapidi si faranno trovare pronte per trattare la delibera in modo responsabile, nell’interesse della città, rendendo così superfluo il commissariamento disposto dalla Regione, di cui però ancora l’amministrazione comunale non ha ricevuto alcune comunicazione ufficiale”.il consiglio lo riceverà tra fine agosto e inizio settembre. Una tempistica che dovrebbe rendere superfluo il commissario, a meno di sorprese.