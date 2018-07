TAORMINA (MESSINA) - Quattro giovani sono rimasti feriti, una in maniera grave, in un'incidente stradale avvenuto vicino l'Isolabella di Taormina. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale un'auto avrebbe investito i giovani sbattendo poi su un'altra vettura.Una giovane è stata soccorsa con un elicottero del 118 e portata a Catania: è ricoverata nell'ospedale Garibaldi in codice rosso in particolare per un violento trauma a un piede. Gli altri tre giovani sono stati medicati nell'ospedale Sirina di Taormina, una di loro è ancora ricoverata. Sull'accaduto indaga la polizia municipale di Taormina.