Di certo Manfredi Lombardo, gestore del Kalandria, è stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Dopo la convalida del fermo il giudice gli ha imposto l'obbligo di firma., a Sferracavallo, dove era in corso una festa privata. Ad un certo punto è scoppiata una rissa. È stato lo stesso Lombardo a chiamare i carabinieri mentre i suoi buttafuori allontanavano i facinorosi che probabilmente avevano alzato il gomito.Da qui probabilmente la reazione del gestore del locale, molto noto in città. Secondo i militari, si sarebbe rifiutato di farsi identificare. Sarebbero volate parole grosse, fino a quando i carabinieri del Nucleo radiomobile non hanno imposto a Lombardo di seguirlo in caserma.accompagnato al suo legale, l'avvocato Mario Monaco. Siamo in attesa di conoscere la versione del gestore del locale notturno.I mie buttafuori hanno cercato di calmare la situazione. Poi ha iniziato a disturbare i clienti. Lo abbiamo allontanato e chiamato i carabinieri"., mi hanno chiesto di seguirlo. Mi hanno tirato per un braccio. Io che ritengo di non essere un criminale, mi sono allontanato e ho detto che non ritenevo corretto il loro modo di operare. Mi sono divincolato e mi hanno ammanettato davanti a trecento persone. Sfido chiunque che si trova ammanettato senza avere fatto nulla a mantenere la calma. Ci sono dei testimoni che possono raccontare come sono andate le cose. Mai mi sarei sognato di essere ammanettato nel mio locale, è un paradosso. A questo punto mollo tutto, non c'è motivo di restare in questa città. Non ne vale la pena".