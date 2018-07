Avvenimenti previsti per oggi, martedì 31 luglio, in Sicilia.1) ALTAVILLA MILICIA (PA) - Centro culturale polivalente Cambio Rotta (Contrada Due Torri 99), ore 10:00 Inaugurazione, in una villa confiscata alla mafia, di un centro di educazione ambientale denominato "Nemo", affidato al Consorzio Ulisse.2) SIRACUSA - sala Archimede, ore 10:30 Presentazione del progetto "Sicilia e Siracusa mare per tutti 2018".3) CATANIA - Via Sant'Euplio, 168 ore 10:30 Il presidente dell'Amt Puccio La Rosa e i consiglieri del Cda dell'Azienda metropolitana trasporti di Catania, Raffaella Mandarano e Stefania Di Serio, terranno una conferenza stampa per presentare i dati economici, patrimoniali e gestionali relativi al primo semestre del 2018.4) PALERMO - Palazzo dei Normanni, ore 11:00 Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè incontra la stampa parlamentare, prima della pausa estiva, per la tradizionale cerimonia del ventaglio.5) CATANIA - Cittadella universitaria, edificio 14, aula D02, ore 11:30 Presentazione della Test Box, primo prototipo abitativo al mondo costruito con struttura portante in cartone ondulato realizzato da 31 studenti dell'Ateneo. Iniziativa promossa dal Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura in partnership con la start up Archicart.6) PALERMO - Villa Filippina, ore 15:00 Conferenza stampa del Partito radicale nonviolento transnazionale transpartito per illustrare le ''8 proposte di legge di iniziativa popolare contro il regime''. Presenti, tra gli altri, Rita Bernardini, Sergio D'Elia , Maria Antonietta Farina Coscioni, Elisabetta Zamparutti. Invitato anche Totò Cuffaro.7) PALERMO - piazza Croce dei Vespri, ore 19:00 L'Università festeggia cin un "Graduation day" i suoi laureati magistrali della sessione estiva. In programma un corteo accademico.8) GIBELLINA (AG) - Baglio di Stefano, ore 21:15 L'Orchestra Sinfonica Siciliana in collaborazione con le Orestiadi di Gibellina, e con Urania planetario museo astronomico di Palermo propone musica e osservazioni celesti.9) PALERMO - Spasimo, ore 21:30 Inizia la settimana di spettacoli del Teatro del Fuoco, International Firedancing Festival. Concerto live "Agricantus&Focu".10) CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) - Torre Roccella, ore 21:30 Presentazione del libro vincitore del Premio Narrativa Kaos 2018 "Ci sono io", di Alessandro Savona, nell'ambito della Settimana del libro "Libri in campo..." organizzata dal Comune. partecipa l'autore.11) PALERMO vari luoghi Tredici gazebo davanti agli ospedali dell'isola. L'U.Di.Con raccoglierà denunce, pareri e segnalazioni sul funzionamento delle strutture sanitarie in Sicilia. Ospedale Cervello, Ospedale Villa Sofia, Ospedale Civico, Ospedale dei Bambini, Ospedale Cimino (Termini Imerese), Ospedale Partinico, Ospedale Ingrassia. Catania e Messina le altre città.