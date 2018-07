Le indagini sono state avviate dai militari dell’Arma dopo le denunce delle vittime. Hanno raccontato che nelle settimane precedenti erano stati più volte contattati telefonicamente da un avvocato del Foro di Roma che riusciva a convincerli ad effettuare un bonifico di 1.700 euro in suo favore.

Il truffatore avrebbe giustificato la necessità di riscuotere il credito dicendo che si trattava della parcella per il patrocinio d’ufficio in un procedimento per evasione fiscale nella Capitale. Chi finiva nel suo mirino veniva avvertito: senza il pagamento sarebbe stata avviata una procedura di recupero credito tramite l'intervento di ufficiale giudiziario.

Una messa in scena che ha fatto fioccare le denunce. In molti, dopo l'ennesima richiesta di denaro, si sono rivolti ai carabinieri che durante le indagini hanno accertato che si trattava di un truffatore incallito, già coinvolto, in passato, in vicende simili.

. Si fingeva avvocato un 45enne napoletano che già in passato avrebbe fatto finire nella sua rete ignari "clienti", intimoriti da un ipotetico arrivo dell'ufficiale giudiziario.