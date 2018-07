e ridotto i costi dell'Assemblea grazie all'impegno dei dipendenti di Palazzo dei Normanni". Lo ha dettonel corso della prima cerimonia del ventaglio della XVII Legislatura, l'appuntamento che chiude i lavori del Parlamento regionale prima della pausa estiva. "Nessuno poteva imporre ai dipendenti dell'Ars di ridursi gli stipendi, ma lo hanno fatto. E poi sono molto contento dei complimenti che abbiamo ricevuto dalla Corte dei Conti per il riordino delle regole sui collaboratori esterni: risparmieremo circa un milione e mezzo all'anno, per un totale di circa 7 milioni di euro complessivi alla fine della Legislatura".Al tavolo con il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè anche il segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana, Fabrizio Scimè, e il presidente dell'Associazione stampa parlamentare Giovanni Ciancimino. Presenti anche i due vice presidenti dell'Ars Giovanni Di Mauro, di Popolari e autonomisti, e Giancarlo Cancelleri, del Movimento 5 stelle.e comunque ci sono almeno 50 disegni di legge che stanno andando avanti nelle Commissioni. Non posso dire che sia un'assemblea di lavativi, forse c'è qualcuno meno preparato, ma nient'altro". E dedicare un giorno alla settimana ai disegni di legge di iniziativa parlamentare è la proposta lanciata dal presidente dell'Ars. "Penso che questo non disturberà il governo", ha aggiunto Miccichè.: "Il voto segreto è il padre dell'imbroglio e va abolito. Basta andarsi a 'pattiare' un accordo e grazie al voto segreto non si risponde più al cittadino. Si fa tutto di nascosto, ma di nascosto si possono fare solo alcune cose che riguardano le persone o la coscienza, ma su una legge finanziaria il voto segreto è sbagliato". E ha annunciato: "Nella prossima riunione di commissione regolamento spero di poterlo fare approvare".41 anni. Oggi ha partecipato alla cerimonia di consegna con molta emozione: "Questo ventaglio è dedicato a mio padre, che ho perso nei giorni in cui lo dipingevo. L'arte per me è il momento in cui riesco a esprimere tutte le mie emozioni e quindi sono molto fiera di aver raccontato un particolare momento della mia vita attraverso questo ventaglio". Il ventaglio, con una struttura in bambù e raso di seta, rappresenta il portone monumentale di Palazzo dei Normanni e una veduta di piazza del Parlamento e un particolare dei mosaici della Cappella Palatina. "Spero di aprire il portone monumentale di Palazzo dei Normanni il 4 settembre, il giorno di Santa Rosalia - ha detto al proposito il presidente Miccichè - Se è vero che Santa Rosalia ha abitato qui, tornerà a casa".Il presidente dell'Ars poi ha concluso: "Sono stato deriso da qualcuno per la nomina del consulente sul randagismo: intanto il mio consulente mi ha presentato una proposta, mi sono confrontato con alcuni esperti che mi dicono sarà una vera rivoluzione culturale. Presenterò la proposta di legge agli altri partiti, se sarà necessario potrà essere anche migliorata. Spero comunque di presentare la legge più rivoluzionaria d'Europa".