PALERMO - "Se dovesse passare il taglio dei vitalizi anche in Sicilia, andrò a chiedere personalmente scusa a quegli ex deputati ottantenni, tra cui ex presidenti della Regione, alcuni dei quali dovrebbero vivere con una pensione da 1.300 euro". Così il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, a margine della cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. La proposta di riduzione dei vitalizi, presentata dal M5s, è stata rinviata a settembre. "Vorrei però ricordare che i vitalizi sono stati eliminati quindi non c'è più cosa tagliare - ha aggiunto Miccichè - Quello che si propone è di togliere soldi a persone che oggi hanno 90 anni e che avevano i vitalizi di quarant'anni fa. Personalmente non sono d'accordo, se voteranno allora andrò a chiedere scusa agli ex deputati. Non so se questa è una cattiveria che funziona o una vendetta nei confronti di chi ha fatto politica. Spero che non passi, ma se passasse la applicheremo".