Non si ferma la scia di richiami fatti dal ministero della Salute, per ritirare dal mercatoDopo i casi dei prodotti surgelati a rischio per il batterio della Listeria, adesso è il turno di formaggi e insaccati.E' stato disposto, infatti, il ritiro della. Il lotto incriminato è quello con il codice L171, lavorato a Saint Christophe - in provincia di Aosta - e in scadenza il 19 agosto 2018. Il prodotto, preimballato in confezioni da 250gr, potrebbe contenere il pericoloso batterio dell'Oltre alla fontina, l'allarme si estende anche al. Il lotto in questione è quello del 16 maggio 2018, in scadenza esattamente un anno dopo, proveniente da Paitone, in provincia di Brescia. Qui, per chi lo avesse mangiato, il rischio è quello dellaPer entrambi i prodotti, il ministero ha invitato i clienti a fare attenzione e a restituire le confezioni eventualmente acquistate.