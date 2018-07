Dovrà adesso rispondere di tentata violenza sessuale un giovane tunisino ricercato dalla polizia: nel tardo pomeriggio di ieri si è dato alla fuga da via Paolo Balsamo, da cui è stato chiesto l'intervento delle volanti.La palermitana ha raccontato agli agenti di essere stata bloccata in casa dall'uomo e di non essere riuscita a divincolarsi. Avrebbe quindi cercato in tutti i modi di difendersi, avrebbe preso vita una colluttazione ed ha riportato lividi ed escoriazioni.l'uomo ne avrebbe preteso una "extra" con la forza, facendo a quel punto scoppiare il caos. Dopo la descrizione fornita dalla donna, gli agenti hanno subito avviato le ricerche del giovane, che sarebbe scappato a piedi in direzione di piazza Giulio Cesare.Le indagini per individuarlo sono in corso, così come quelle sul contesto in cui è maturata l'aggressione, su cui gli investigatori vogliono vederci chiaro. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale per accertamenti.