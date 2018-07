PALERMO - La Polizia di Palermo ha arrestato Giuseppe Santoro, 54 anni, e Leonardo Enea, 34, per tentato furto aggravato in concorso. Sono stati sorpresi mentre tentavano di aprire un magazzino con 30 condizionatori dal valore di mercato di 15 mila euro. Nei pressi del deposito sono stati trovati un flex completo di prolunga utilizzato per forzare la saracinesca, un lucchetto già tagliato ed un martello. I due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. (ANSA).