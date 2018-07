Lo rende noto la responsabile del Tribunale per i diritti del malato di Castelvetrano, Serena Navetta. "È davvero incredibile - aggiunge - dove possano arrivare l'arroganza e l'inciviltà. Per assurdo gli operatori ecologici invitati dai familiari dei disabili a liberare la passerella, si rifiutano di rimuovere il sacco perché non di loro competenza. Stiamo umiliando i nostri disabili". La responsabile del Tribunale per i diritti del malato sollecita "l'immediata rimozione dei rifiuti dalla passerella" e invita "la polizia municipale a installare urgentemente la segnaletica di divieto sosta garantendo così il libero accesso delle carrozzine alla passerella". (ANSA).