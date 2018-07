, due sono fuggiti a piedi, mentre l'autista e il passeggero sono riusciti a dileguarsi.

Mentre i due giovani, di 18 e 16 anni, sono stati condotti presso gli uffici del commissariato “Brancaccio”, altri agenti hanno constatato che la vettura, utilizzata per la fuga, aveva un coltello a serramanico inserito nel blocco accensione poiché era stato divelto dal cilindretto per l’inserimento della chiave.

Il 18enne, dopo gli accertamenti di rito è stato tratto in arresto, il minorenne è stato

invece indagato e riaffidato ai genitori. Le indagini per rintracciare il resto della banda sono in corso.

E' accusato di ricettazione, danneggiamento e porto abusivo d'armi, i suoi complici sono riusciti a scappare dopo un inseguimento tra le vie di Brancaccio. Gli agenti, intorno alle 2,30 di stanotte hanno notato il gruppo di giovani a bordo di una Fiat Panda: alla vista della volante hanno cercato di far perdere le proprie tracce.Un inseguimento spericolato che si è concluso in via XXVII Maggio, con lo schianto contro l'auto della polizia. I ragazzi si sono resi conto di essere in trappola