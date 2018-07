RAGUSA - "Spacciatore tunisino fugge con la complicità dei connazionali, eroici i due coniugi sessantenni che, per aiutare i Carabinieri ad arrestarlo, sono finiti all'ospedale. Al pregiudicato 'pagatore di pensioni' servono galera ed espulsione". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini in riferimento ad una vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Vittoria, in provincia di Ragusa.L'arresto del pusher tunisino Samir Essalah di 33 anni, 'richiamato' dal tweet del ministro dell'Interno Matteo Salvini per l'aiuto fornito da due pensionati di Vittoria, è stato eseguito sabato mattina dai carabinieri della compagnia di Vittoria. L'indagato era in possesso di 70 grammi di hashish, in piazza Daniele Manin, ritrovo abituale di nordafricani. Durante il controllo lo spacciatore, intuendo che stava per essere arrestato, ha tentato la fuga a piedi per le vie limitrofe, aiutato dai numerosi connazionali che in quel momento affollavano la piazza e che hanno aggredito i militari per impedire loro di bloccarlo. Due coniugi di Vittoria di 62 e 60 anni, residenti nella vicinanze hanno aiutato i militari a frenare il fuggiasco che li ha aggrediti.Alla fine sono finiti in ospedale i due coniugi feriti nella colluttazione insieme a due militari, per uno di loro la prognosi è di 30 giorni avendo riportato trauma cranico con frattura dello zigomo, mentre, la donna ha riportato la frattura del setto nasale.