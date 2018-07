Anzi, sono proprie le vacanze estive ad alimentare gli affari. E così i pusher si trasferiscono nelle isole per seguire e soddisfare i clienti. Da Palermo si spostano soprattutto a Lampedusa, Favignana e alle Eolie dove trovano dei lavori stagionali per non dare nell'occhio.che contattano sempre una cerchia ristretta di pusher. Centinai di nomi di medici, avvocati, professionisti, ristoratori, studenti e impiegati. Seguendo alcuni di essi, ormai schedati, si è scoperto che il call center della droga resta attivo in estate. Si spaccia soprattutto cocaina ma anche tanto hashish.che controllano le piazze palermitane a spostarsi fuori sede. E gli incassi schizzano. Il giro di affari viene stimato in 100 mila euro a settimana. La consegna a domicilio è la più richiesta per evitare guai. Guai che, però, arriveranno presto quando i clienti saranno chiamati a dare spiegazioni sulle decine di chiamate in uscita verso un'unica utenza. Nel frattempo si godono le vacanze.