PALERMO - C'è un video che riprende l'aggressione, avvenuta a Partinico, ai danni del giovane senegalese. C'è un video e soprattutto c'è una seconda identificazione. Finora era stato denunciato Gioacchino Bono, operaio di 34 anni, riconosciuto in foto dalla vittima.

È Lorenzo Rigano, 37 anni, operaio edile, cugino del primo uomo coinvolto nel pestaggio dell'africano.qualcuno lo teneva da dietro, mentre gli altri lo colpivano con calci e pugni. Il lavoro prosegue per identificare le altre due, forse tre persone che hanno partecipato all'aggressione.Agli atti delle indagini del fascicolo aperto dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dei sostituti Calogero Ferrara e Alessia Sinatra c'è anche la testimonianza di un cittadino di Partinico, intervenuto per evitare il peggio. Ha sentito urlare “sporco negro, figlio di puttana” mentre picchiavano il senegalese. L'aggressione è avvenuta giovedì sera davanti a un bar in piazza santa Caterina. Khalifa Dieng era andato a cercare un ospite della stessa comunità per migranti dove vive dal 2016.ha riconosciuto Bono in fotografia, aggiungendo un particolare decisivo. Mentre veniva picchiato aveva notato un tatuaggio sul braccio di Bono che ha sostenuto di essere intervenuto soltanto per sedare una rissa. È vero, sul suo corpo c'è la scritta “Solo Dio mi può giudicare”.