Il consuntivo 2017, e la sua mancata approvazione, continuano a tenere banco al comune di Palermo. Dopo il commissariamento disposto dalla Regione, infatti, a Sala delle Lapidi è salita la tensione per il ritardo con cui la manovra dell'anno scorso sta procedendo: domani la giunta dovrebbe dare il via libera, ma in consiglio arriverà solo a settembre considerato che i Revisori devono esprimere parere.

a “incassare” il vicesindaco Sergio Marino, l’assessore al Bilancio Antonio Gentile e il Ragioniere Generale. La difesa del Comune è semplice: il consuntivo è sì una fotografia del passato, ma deve comunque avere i conti a posto e il 70% dei comuni dell’Isola si trova in una situazione simile.anche contro l’assenza del sindaco. “Mef, Corte dei Conti e commissariamenti della Regione sono la certificazione certa del disastro dei conti e dell’incapacità gestionale di chi sta portando la città alla deriva”, dice Fabrizio Ferrandelli. “L’assenza del sindaco mostra anche la sua strafottenza rispetto alla situazione - aggiunge Cesare Mattaliano - Riteniamo che senza delibere e senza guida sia impossibile agire per il bene dei cittadini. L’amministrazione vada a casa e si restituisca la parola ai cittadini".del Comune e delle sue partecipate, e agire di conseguenza – dice il Movimento cinque stelle - La città è in uno stato di imbarazzante degrado tra i rifiuti, i disservizi e il dissesto del trasporto locale. Ci sono intere zone della città al buio e abbandonate. Non è possibile continuare così. Il commissariamento è solo la logica conseguenza dell'incapacità gestionale di questa amministrazione”.in aula sottolineando come il Comune di Palermo non sia l'unico ad essere stato commissariato, quasi a voler dire 'mal comune mezzo gaudio' anche se in questo caso non si capisce bene quale dovrebbe essere il gaudio – attacca Sabrina Figuccia - A non capirlo sono i palermitani che ogni giorno, a causa delle incapacità di quest’Amministrazione, sono costretti a fare i conti con una città priva di qualunque servizio, dalla raccolta dei rifiuti, passando per le emergenze sociali fino ad arrivare ai servizi cimiteriali. Una situazione inaccettabile che sancisce un fallimento ormai sotto gli occhi di tutti”.