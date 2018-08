Si chiama “Principe di Lampedusa”. E non è un caso. Perché il nuovo hotel sorto nel cuore di Palermo ha le radici nel mare cristallino dell’isola ogni anno meta di turisti. Antonio Martello è nato in una famiglia di pescatori lampedusani, il fratello Totò è oggi il sindaco di Lampedusa. Tutta loro l’idea di “rifare” da zero quello che una volta era l’hotel Olimpia a Piazza Borsa.



Una vecchia locandina pubblicitaria del 1957 ricorda nel programma di sala del Teatro Massimo che l’hotel Olimpia era un comodo “punto d’appoggio” per chi veniva a Palermo dalla stazione centrale e per gli artisti del Teatro Biondo: lo slogan era: “Massimo comfort per i clienti, acqua calda e fredda in tutte le stanze”. Oggi il comfort per i clienti è una lussuosa palazzina con 14 suite con vista su Piazza Borsa.



Martello (Antonio) racconta il suo amore per Palermo e la passione per il turismo sottolineando: “Se oggi noi siciliani non credessimo al turismo non avremmo capito nulla”. Non è stato semplice, racconta, investire a Palermo, ristrutturare l’immobile, ed espletare le pratiche burocratiche, “ma soprattutto convincere mia moglie. In una terra che offre un patrimonio culturale e paesaggistico di qualità come il nostro, però, ho pensato che questo fosse l’investimento più sicuro. La Sicilia – aggiunge - oggi è ben collegata, facilmente raggiungibile, già un tempo nobili e principi da tutto il mondo approdavano da noi per le vacanze estive”. Da un’isola all’Isola. Da Lampedusa alla Sicilia.

Mercoledì 01 Agosto 2018 - 19:29