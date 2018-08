Il provvedimento, se approvato dall'Aula di Palazzo dei Normanni, sarà il primo di questo tipo in Italia.

Uno all'unanimità e uno a maggioranza coi voti di 5 Stelle, Pd, Cento Passi. La commissione ha anche incardinato il ddl di iniziativa parlamentare di riforma delle Ipab.La commissione Affari istituzionali ha espresso stamattina il voto favorevole al disegno di legge presentato da Claudio Fava"Questo voto - afferma il presidente della Commissione regionale antimafia - segna un importante passo avanti nella direzione della trasparenza istituzionale. Siamo fiduciosi che adesso celermente il Parlamento vorrà votare e rendere effettiva la nuova norma. I recenti fatti di cronaca dimostrano quanto sia necessaria e indifferibile una norma che consenta a tutti gli elettori un giudizio compiuto e consapevole su amministratori ed eletti".che prevede che la nomina dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione. Così come già avviene per i Comuni. Se il ddl fosse approvato dall’Ars verrebbe meno il potere di scelta discrezionale dei componenti da parte del governo. Il disegno di legge è stato presentato dai 5 Stelle ed è stato approvato con modifiche proposte da Fava e Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd. Che commenta: “Finalmente sarà estesa agli enti e alle società partecipate della Regione una norma già in vigore nei Comuni che prevede che la nomina dei revisori avvenga mediamente estrazione a sorte superando qualunque potere di scelta discrezionale”.Il provvedimento si è impantanato sulla parte relativa agli Ato e agli enti di governo, con un muro contro muro tra maggioranza e opposizione. Tutto rinviato a settembre. "Vogliamo una riforma che migliori il servizio e che sia attuabile. Speriamo che il momento di riflessione serva a dar vita a proposte decise che diano risposte alle esigenze dei siciliani. E che si sblocchi da subito la vicenda degli impianti per risolvere l'emergenza", commenta il dem Anthony Barbagallo.