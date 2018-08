Alla vista dei fotografi, la Virgulti ha reagito stizzita: "Non sono un personaggio pubblico, lasciatemi in pace" ed è tornata a rifugiarsi nel portone, escendone solo più tardi, sola.

Come fa notare la redazione di Oggi, già il 6 luglio scorso, il giorno del suo trentaduesimo compleanno, Luigi Di Maio nelle foto aveva accanto la Virgulti. Durante la campagna elettorale il ministro era tornato spesso in Sicilia, anche per stare con la Melodia.

Fine della love story siciliana del ministro e leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio con la siciliana Giovanna Melodia , di Alcamo. Le anticipazioni del settimanale Oggi, domani in edicola, suggeriscono che il ministro sia tornato con la ex compagna Silvia Virgulti, pezzo da novanta della comunicazione del Movimento 5 stelle. La donna è stata beccata dai fotografi mentre esce di mattina dalla casa del vicepremier.